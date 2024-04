Dassen (Volt) aan VVD en NSC: ga niet met Wilders in zee

Door te praten met de PVV over het vormen van een kabinet, maken VVD en NSC volgens Volt-leider Laurens Dassen “normaal wat in een democratie nooit normaal zou mogen zijn”. Dat zegt hij op het Volt-congres in Apeldoorn. “Doe. Het. Niet” is Dassens oproep aan VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt (NSC).

Omtzigt en Yeşilgöz zouden wat Dassen betreft leiderschap moeten tonen. “Want elke dag is er één waarop jullie kunnen omdraaien. Want als je een leider bent, dan durf je te staan voor de democratie en de rechtsstaat, dan durf je te staan voor datgene wat ons allemaal verbindt.”

Dat weglopen van de formatietafel tot kiezersverlies zou leiden, moet volgens de Volt-leider niet uitmaken. Die zaken zijn relatief vergeleken met “regeren met een eenmanspartij die sinds jaar en dag discrimineert, het geloof in onze onafhankelijke rechtspraak uitholt en journalisten verguist”.