Vuurwerk naar politie gegooid bij opstootje in Baarn

Bij een opstootje tussen een groepje jongeren en de politie is in de nacht van zaterdag op zondag in Baarn vuurwerk naar de politie gegooid. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in plaatselijke media. In een park in de Utrechtse plaats weigerde de groep rond middernacht naar huis te gaan en ontstond even een grimmige sfeer. Niemand is gewond geraakt.

Met bijstand van andere politiemensen is iedereen uit het park verwijderd. Een 20-jarige inwoner van Soest is aangehouden, maar inmiddels weer op vrije voeten.

Volgens de politiewoordvoerder waren eerder op de avond ook al wat ongeregeldheden in Baarn, rond het station.