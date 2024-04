Kiesraad bepaalt welke partijen meedoen aan Europese verkiezingen

De Kiesraad beslist maandag welke partijen mogen meedoen aan de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, en welke kandidaten op hun lijsten staan. Dat gebeurt in een openbare zitting vanaf 17.00 uur. In Nederland zijn de verkiezingen op donderdag 6 juni, dus over iets meer dan een maand.

21 partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd. Dit zijn grote landelijke partijen als de PVV, Nieuw Sociaal Contract, D66 en de Partij voor de Dieren, maar ook kleine partijen als Jezus Leeft, Meer Directe Democratie en NL PLAN EU. GroenLinks en PvdA doen met een gezamenlijke lijst mee, net als bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer vorig jaar.

Om op het stembiljet te komen, moesten de partijen afgelopen dinsdag hun geprinte formulieren fysiek inleveren op het kantoor van de Kiesraad in Den Haag. Vier partijen hadden daarbij fouten gemaakt. Ze hadden documenten niet ingeleverd of verkeerd ingevuld. Ze konden dit donderdag en vrijdag herstellen.

Als een partij, een kandidaat of iemand anders het niet eens is met een besluit van de Kiesraad, kunnen ze tot en met vrijdag in beroep gaan. Dit wordt voorgelegd aan de Raad van State, die uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak doet. Daarna zijn de kandidatenlijsten definitief en kunnen de stembiljetten worden gedrukt. Kandidaten kunnen zich dan ook niet meer terugtrekken.

De Kiesraad heeft al vaker geklaagd over de hoeveelheid werk. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen moest de raad in korte tijd ongeveer 12.000 bladzijden controleren. Voorzitter Wim Kuijken pleitte ervoor om partijen de mogelijkheid te bieden zich digitaal aan te melden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) staat daar open voor. Hij wil er volgend jaar een wetsvoorstel over indienen.

Het Europees Parlement telt na de verkiezingen 720 leden. Onder hen zijn 31 uit Nederland, twee meer dan nu. De verkiezingen zijn op 6, 7, 8 en 9 juni. Na het sluiten van de laatste stembureaus worden alle uitslagen bekend.