DNA uit zaak-Dutroux bij NFI voor vergelijking sporen Tanja Groen

Nog onbekende DNA-sporen uit de zaak-Dutroux liggen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor een vergelijking met de zaak van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Het Openbaar Ministerie in Maastricht bevestigde berichtgeving hierover in De Limburger.

Studente Groen verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 na een feestje tijdens de introductieweek bij studenten­vereniging Circumflex in Maastricht. De toen 18-jarige studente uit uit het Noord-Hollandse Schagen was met haar fiets onderweg naar haar kamer in Gronsveld, waar ze nooit aankwam. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Zo’n twee jaar geleden diende Nederland bij de Waalse justitie een rechtshulpverzoek in om sporen te mogen vergelijken met de zaak-Dutroux. In woningen en een auto van de Belgische seriemoordenaar werden onder meer onbekende DNA-sporen en haren gevonden. Het coldcaseteam wil weten of er een verband is tussen beide zaken door sporen te vergelijken.

De woordvoerster van het OM in Maastricht bevestigde dat de sporen zijn overgedragen aan het NFI om geïnventariseerd te worden. “Daarna wordt bekeken welke onderzoeken er nog mogelijk zijn”, zei ze. “Dat kost tijd. Het is niet te zeggen hoe lang dit gaat duren. Ook eventuele verdere onderzoeken zullen tijd kosten.” Meer wilde ze er niet over kwijt.

Waarom het zo lang geduurd heeft voor aan het Nederlandse rechtshulpverzoek is voldaan, blijft onduidelijk. Het OM wil daar niets over kwijt.