NU’91 wil dat zorgmedewerkers werk stilleggen na geweld

NU’91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken, roept haar achterban op om donderdag om 14.00 uur het werk twee minuten lang neer te leggen. Aanleiding is een dodelijke steekpartij eerder deze maand bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Heerlen.

De beroepsorganisatie wil met het stille protest aandacht vragen “voor de toenemende agressie richting zorgverleners”. In een verklaring zegt voorzitter Femke Merel van Kooten: “We roepen al zo lang dat veiligheid de allereerste prioriteit is, maar toch blijkt dit in de praktijk vaak niet zo te zijn. We horen dat de juiste middelen, zoals bijvoorbeeld een werkende alarmknop, ontbreken. Of dat er niet geluisterd wordt naar zorgprofessionals als zij aangeven dat een situatie onveilig is. Dat moet nu echt veranderen. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?”

Een 39-jarige medewerkster van ggz-instelling Mondriaan in Heerlen werd op 15 april neergestoken. Op 23 april overleed ze aan haar verwondingen. Een 29-jarige vrouw is gearresteerd. Het slachtoffer had de verdachte in het verleden behandeld.

Begin vorig jaar werd een 26-jarige begeleidster van een jeugdzorgcentrum in Emmen op haar werk doodgestoken. Een jeugdbende wilde de kluis roven bij de instelling, waar een van hen woonde. De hoofdverdachte kreeg zes jaar gevangenisstraf en tbs. Een cliënt van een ggz-instelling in Poortugaal mishandelde vorig jaar drie verpleegkundigen tijdens zijn behandeling. Hij kreeg tbs, maar geen gevangenisstraf, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was door chronische psychoses.

Eerder deze maand legden conducteurs, machinisten en andere medewerkers in het openbaar vervoer drie minuten het werk neer. Dat deden ze na de mishandeling van een conductrice in een trein tussen Delft en Den Haag. NU’91 zegt dat haar protest daar niet van is afgeleid. “We hebben het hier al langer over, we hebben al eerder gezegd: als er weer geweld plaatsvindt, moeten we een moment vinden om daar aandacht voor te vragen. Agressie neemt alleen maar toe. Nu is het punt gekomen daar stil bij te staan”, zegt een woordvoerder.