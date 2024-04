Twintig partijen doen mee aan Europese verkiezingen

Twintig partijen mogen meedoen aan de Nederlandse verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni. Hun aanmeldingen zijn maandag goedgekeurd door de Kiesraad.

Nog nooit stonden er zo veel partijen op het stembiljet bij de Europese verkiezingen. In 2014 deden negentien partijen mee en in 2009 zeventien. Vijf jaar geleden konden mensen kiezen uit zestien partijen.

Van de 21 partijen die zich hadden aangemeld, is alleen Jezus Leeft niet toegelaten. De partij had de geboortedata van de kandidaten niet ingevuld op het stemformulier. Dat is voor de Kiesraad een onherstelbaar verzuim. De partij tekende bezwaar aan, maar dat werd afgewezen. “Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. Het is vrij uniek dat dit gebeurt”, zei Wim Kuijken, de voorzitter van de Kiesraad.

Jezus Leeft kan nog naar de Raad van State stappen. Die doet uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak.

Om op het stembiljet te komen, moesten de partijen afgelopen dinsdag hun geprinte formulieren fysiek inleveren op het kantoor van de Kiesraad in Den Haag. Dit waren niet alleen de kandidatenlijsten, maar bijvoorbeeld ook verklaringen waarin elke kandidaat de plek op de lijst accepteert, met een kopie van een identiteitsbewijs erbij. Drie andere partijen hadden ook fouten gemaakt, maar zij hebben dit hersteld.

Bij de afgelopen Kamerverkiezingen moest de Kiesraad in korte tijd 12.000 bladzijden controleren. Voor de Tweede Kamer is Nederland opgedeeld in twintig kieskringen. Nu is Nederland één kieskring en daardoor viel het werk mee. Toch herhaalde Kuijken zijn oproep om partijen de mogelijkheid te bieden zich digitaal aan te melden. Het demissionaire kabinet werkt daaraan. Kuijken is daar blij mee, maar waarschuwt dat dit nog flink wat tijd kost.

Bij de andere partijen werden alle kandidaten goedgekeurd. Vijf jaar geleden kreeg de PvdA de meeste stemmen. Daarom is GroenLinks-PvdA nu de eerste lijst op het stembiljet. PVV, de grootste partij in de Tweede Kamer, is lijst acht. BBB, Nieuw Sociaal Contract en JA21 doen voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. DENK heeft zich niet aangemeld en ontbreekt op de lijst.