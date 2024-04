Inspectie verbiedt PowNed-docu over populair afslankmiddel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie van VWS verbiedt omroep PowNed om woensdagavond op NPO 3 de documentaire PowNed of View: De Prikpen, over het populaire afslankmiddel Ozempic, uit te zenden. PowNed heeft bovendien een dwangsom van minimaal 150.000 euro opgelegd gekregen als de docu toch wordt uitgezonden. Volgens PowNed wil de Nederlandse staat met de omroep een voorbeeld stellen. Dat zegt omroepbaas Dominique Weesie tegen het ANP, na eerdere berichtgeving hierover van het AD.

Reden voor het verbod is volgens de inspectie dat er in Nederland geen reclame gemaakt mag worden voor geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn. In de documentaire over de hype rondom het populaire afslankmedicijn Ozempic, gaat presentator Filemon Wesselink op onderzoek uit en wordt met diverse experts gesproken over de gevolgen van het middel.

Weesie was niet op de hoogte van de regelgeving, maar vindt het wel “bizar” dat “bijna ieder medium in Nederland” aandacht heeft besteed aan het middel, terwijl het dus blijkbaar eigenlijk niet mag. “Hoe kan je als journalistiek dan ooit nog aandacht besteden aan dit soort medicijnen of de misstanden daarover”, vraagt de PowNed-baas zich af.

In een gesprek met de inspectie had Weesie nog aangeboden om de documentaire vooraf te laten bekijken, zodat eventuele “pijnpunten” nog konden worden aangepast. “Dat doen we vooraf niet vaak, maar in dit geval wel omdat ik echt wel de ernst ervan inzie”, zegt hij. Ook wilde Weesie eventueel nog een disclaimer toevoegen aan de documentaire, maar ook daar ging de inspectie volgens hem niet in mee.