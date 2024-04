Nederlandse vrouw opgepakt voor moordaanslag Spaanse politicus

Een Nederlandse vrouw is aangehouden voor betrokkenheid bij de moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo-Vidal Quadras. Ze is op basis van een Europees arrestatiebevel in Nederland aangehouden, melden Spaanse media. De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag. Een woordvoerder van de Nederlandse politie laat weten niets te zeggen over de aanhouding en verwijst naar de Spaanse politie.

Vidal-Quadras werd op 9 november door vermoedelijk een huurmoordenaar in het hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag in Madrid ternauwernood. De politicus werd onder vuur genomen door een man die samen met een ander op een motor was komen aanrijden. Voor de moordaanslag zijn eerder al vier aanhoudingen verricht in Spanje en Colombia. Naar de dader wordt nog gezocht.

Vidal-Quadras was betrokken bij de oprichting van VOX, een conservatief-nationalistische afsplitsing van de Partido Popular (PP). Hij was namens de PP onder meer Europarlementariër.

De politie heeft nog geen uitspraken gedaan over een mogelijk motief, maar zelf denkt Vidal-Quadras dat Iran erachter zit om zijn banden met de Iraanse oppositie.