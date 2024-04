Nijmeegse asielopvang blijft toch opnieuw langer open

De asielopvang op voormalig sportpark Winkelsteeg in Nijmegen hoeft ondanks eerdere waarschuwingen van de gemeente toch niet volledig dicht op 1 mei. Dat maakt de gemeente bekend op de middag voor de locatie dicht moeten gaan. “Dat er nog maximaal tweehonderd personen voor maximaal twee weken blijven, vinden wij acceptabel”, aldus burgemeester Hubert Bruls in de aankondiging.

Op de locatie konden afgelopen jaar 1200 mensen terecht. Het kostte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de afgelopen weken veel moeite en tijd om voor hen een andere opvangplek te vinden, reden dat de geplande sluiting van 1 november twee keer werd uitgesteld.

Nu zijn er nog zo’n zevenhonderd mensen op de locatie. Voor de meesten heeft het COA een andere plek gevonden, aldus de gemeente. Geplande woningbouwwerkzaamheden kunnen doorgaan terwijl de locatie tot halverwege mei nog gedeeltelijk open is.

Het COA laat weten dat van de vijfhonderd mensen die woensdag weg moeten uit Nijmegen, er 250 naar hotels gaan. Allen zijn statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven en die wachten op een huis. Voor een even grote groep asielzoekers wordt gezocht naar een andere plek in het land.