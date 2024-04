OM eist zes jaar cel en tbs voor onlinemisbruik minderjarigen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 37-jarige man uit Noordwijk voor onlinemisbruik van achttien minderjarige slachtoffers.

Meisjes stuurden Michael L. expliciete naaktfoto’s en video’s omdat ze in de veronderstelling waren dat ze meededen aan een winactie. Ze dachten dat ze bijvoorbeeld merkschoenen konden winnen. In een aantal gevallen dreigde de man hun intieme beelden online te zetten als ze niet meer wilden sturen. Deze praktijk staat bekend als sextortion.

De verdachte verwierf volgens justitie op deze manier 184 kinderpornografische afbeeldingen van de achttien meisjes. Bij de man zouden nog veel meer naaktbeelden zijn gevonden, van meisjes die de politie niet wist te identificeren. Drie van de achttien geïdentificeerde meisjes zou hij hebben verleid om voor hun eigen camera te masturberen. Dat lukte hem door zich voor te doen als een knappe 15-jarige jongen.

De officier van justitie sprak van een groot maatschappelijk probleem. “Het feit dat intieme foto’s van meisjes in handen zijn van andere mensen, maakt hen extreem kwetsbaar. De verdachte heeft misbruik gemaakt van onschuldige meisjes”, zei de aanklaagster. Volgens haar heeft de verdachte een langdurige behandeling nodig, omdat het risico op herhaling groot is en de verdachte zijn zedenproblematiek ontkent.

“Ik heb een groot schuldgevoel over hetgeen ik de slachtoffers en hun familie heb aangedaan. Dat is met excuses niet weg te nemen”, zei L. in de rechtbank in Den Haag, waar hij omringd werd door slachtoffers en hun ouders. “Ik wil benadrukken dat het me enorm spijt.”

De gevolgen voor de slachtoffers zijn groot, bleek uit de slachtofferverklaringen. Er zijn meisjes die kampen met concentratieproblemen op school, ze halen slechte cijfers en sommigen blijven zitten. Ze durven hun docenten en vriendinnen uit angst niet te vertellen wat hen is overkomen.

De rechtbank doet op 21 mei uitspraak.