Twee mensen uit een brandende woning gered in het Friese Warns

In de Friese plaats Warns zijn twee mensen uit een brandende woning gered en met rookproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de Friese brandweer op X. De brand brak uit in de nacht van maandag op dinsdag. Hij was snel onder controle, maar er was in de woning nog wel veel rook, aldus de brandweer.

De beide bewoners die nog in het huis aanwezig waren, werden met hulp van een dichtbij wonende brandweerman uit de woning gehaald. Ze hadden rook ingeademd en werden door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de woning was ook een hond aanwezig. Die kon volgens de brandweer gezond en wel naar buiten worden gebracht.