Bij een grote brand in een appartementencomplex aan de Louise Henriettelaan in het Gelderse Ede zijn bewoners geëvacueerd. Dat meldt de brandweer Gelderland-Midden op X.

In het appartementencomplex wordt ook gedeeltelijk zorg verleend. De brandweer schaalde de hulpverlening op in verband met de verspreiding van rook en de evacuatie. Alle bewoners zijn volgens de brandweer elders in veiligheid gebracht en de brand is onder controle.