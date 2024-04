Verdachte van sextortion heeft ‘groot schuldgevoel’

Een 37-jarige man uit Noordwijk die terechtstaat voor onlinemisbruik van achttien meisjes is zijn strafzaak dinsdag begonnen met een spijtbetuiging aan de jonge slachtoffers. Hij was volgens justitie in het bezit van 552 seksueel getinte foto’s en 75 video’s van de minderjarige meisjes.

“Ik heb een groot schuldgevoel over hetgeen ik de slachtoffers en hun familie heb aangedaan. Dat is met excuses niet weg te nemen”, zei Michael L. in de rechtbank in Den Haag, waar hij omringd wordt door slachtoffers en hun ouders.

“Vandaag wil ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn daden”, zei de verdachte. “Ze zullen bang zijn, boos, onzeker over wat er met de beelden gebeurd kan zijn”, verwoordde hij de gevoelens van zijn slachtoffers. “Ik wil benadrukken dat het me enorm spijt.”

De man zou achttien meisjes hebben verleid tot het sturen van naaktfoto’s die justitie schaart onder kinderpornografie. Minderjarige meisjes vanaf 12 jaar wist hij over te halen met een zogenaamde winactie waarbij ze merkschoenen of een telefoon konden winnen, schetste de rechter. Om de schoenen te winnen stuurden de meisjes steeds meer en explicietere foto’s.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij drie jonge slachtoffers liet masturberen om dat vast te leggen op foto en video. Daarbij deed de man zich voor als een knappe 15-jarige jongen.

Bij de man zouden nog tweehonderd andere naaktbeelden zijn gevonden, van meisjes die de politie niet wist te identificeren.