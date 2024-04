Taakstraf geëist voor geweld tegen actievoerder KOZP

Voor zijn rol bij de rellen rond een aangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Staphorst is tegen de 40-jarige Beene E. uit Vriezenveen dinsdag een taakstraf van 180 uur geëist. De man is de vierde demonstrant die voor de rellen in Staphorst in november 2022 in de rechtbank in Zwolle terechtstaat.

In januari kregen drie mannen al taakstraffen opgelegd. E. maakte deel uit van een groep van 150 tot 200 relschoppers die de betoging van KOZP tegen het gebruik van zwarte pieten bij de intocht van Sinterklaas in Staphorst wilde tegenhouden. In Zwolle gaf een spotter de kentekens door van de auto’s van de daar verzamelde demonstranten. Toen deze wagens de afslag van de A28 bij Staphorst namen, hielden relschoppers ze na de afrit tegen, belaagden en bekogelden ze. Bij een van de auto’s werd een brandende fakkel naar binnen gedrukt.

De officier van justitie zei dat meer verdachten uit de grote groep relschoppers niet zijn gevonden. Ook aandacht voor de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht leverde niets op. “Het was een feestje”, zei E. over die dag in Staphorst, “totdat het uit de hand liep”. Hij wilde zijn tegengeluid laten horen, maar zegt geen geweld gepleegd te hebben. Wel stond hij op de weg vóór een van de auto’s. De demonstranten in die wagen stonden doodsangsten uit. “Deze gewelddadige groep is het gelukt de demonstranten van KOZP de mond te snoeren”, zei slachtofferadvocaat Krit Zeegers.

E. is die dag gewoon met de menigte meegelopen, zei hij zelf. De officier van justitie rekent hem aan wat de groep deed. “Dit mag niet nog eens gebeuren”, meende de officier. Haar eis is gelijk aan de straf die de drie mederelschoppers in januari kregen opgelegd. Zij gingen niet in beroep.