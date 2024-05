GL-PvdA wil loon van minimaal 16 euro per uur in de zorg

GroenLinks-PvdA wil dat alle zorgmedewerkers minimaal 16 euro per uur verdienen. De partij dient het voorstel in tijdens het debat over de voorjaarsnota begin juni, meldt een woordvoerder. Meer dan 60.000 zorgmedewerkers zouden erdoor op vooruitgaan, ook jongeren die op dit moment het minimumjeugdloon verdienen.

De loonsverhoging kost volgens GroenLinks-PvdA structureel 575 miljoen euro. Dat bedrag wil de partij bij elkaar krijgen door werkgevers meer zorgpremie te laten betalen voor werknemers die veel verdienen. GroenLinks-PvdA hoopt dat hogere lonen ook helpen om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen.

“Tijdens de coronacrisis hebben we allemaal hard geklapt voor de mensen in de zorg. Zij hebben ons land overeind gehouden en doen dat nu nog steeds elke dag”, zegt partijleider Frans Timmermans in een verklaring. “Door de hoge inflatie en daarmee flink stijgende prijzen van de afgelopen jaren verdienen veel van hen op dit moment niet genoeg om fatsoenlijk rond te komen.”

Het geld voor de maatregel moet komen uit een ophoging van het maximale bruto-inkomen waarover werkgevers geld moeten afdragen voor de Zorgverzekeringswet. Dit jaar ligt de grens bij een inkomen van 71.628 euro. Wat de nieuwe grens zou worden, en hoeveel bedrijven dus extra zouden moeten betalen namens werknemers met hoge inkomens, weet GroenLinks-PvdA nog niet. De partij is van plan het plafond precies zoveel op te hogen als nodig is om de 575 miljoen op te halen.