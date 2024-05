Slob benoemd tot ‘bestuurlijk kopstuk’ bij kanaaldrama Overijssel

Oud-minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) is benoemd tot ‘bestuurlijk kopstuk’ voor het zogeheten drama rond het Kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel. In die rol moet Slob beslissen over gevallen waarbij de provincie en bewoners het onderling niet eens zijn geworden over een vergoeding voor schade die het gevolg is van werkzaamheden aan het kanaal.

Peter Blok, bestuurslid van de stichting Kant nog Wal die zich inzet voor gedupeerden, laat weten dat een selectiecommissie unaniem voor Slob heeft gekozen. “Wij vertrouwen erop dat we hiermee echt een stap vooruitzetten in dit langslepende dossier”, zegt Blok.

Slob laat weten dat hij begint met het samenstellen van een team van medewerkers en het opdoen van kennis in het gebied. “Aan de hand daarvan ga ik bepalen hoe ik mijn rol precies ga invullen. Ik ga ervan uit dat ik rond of net na de zomer kan beginnen met mijn werkzaamheden”, zegt de oud-bewindsman. “In de meeste gevallen zullen een schademelder en de provincie Overijssel tot overeenstemming komen over de afhandeling van een schade. Soms komen bewoners en provincie er samen niet uit. Dan zal ik die situatie zorgvuldig bestuderen en daar een advies over uitbrengen.”

Provinciale Staten in Overijssel stemden eind vorig jaar unaniem in met een voorstel van gedeputeerde Martijn Dadema voor een nieuwe aanpak van het dossier. Naast het aanstellen van een onafhankelijk bestuurlijk kopstuk heeft de provincie besloten extra geld (tussen de 13,5 en 16,4 miljoen euro) uit te trekken om onder meer de schades aan huizen te vergoeden. Dat bedrag komt bovenop de 45 miljoen euro die hiervoor al eerder was gereserveerd.

Veel gedupeerde kanaalbewoners waren het vertrouwen in de provincie kwijtgeraakt door onenigheid over de financiële afwikkeling van de schade aan de huizen. Het huidige BBB-Kamerlid Mona Keijzer werd daarop als bemiddelaar aangesteld. Zij adviseerde onder meer een onafhankelijk bestuurlijk kopstuk in te schakelen.