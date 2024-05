Bezwaren op Erasmus Universiteit tegen genderneutrale wc’s

De universiteitsraad van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die medewerkers en studenten vertegenwoordigt, heeft een voorstel ingediend om genderneutrale wc’s in aantal te halveren en op andere plekken te plaatsen. Een woordvoerder van de instelling bevestigt het bericht van het Erasmus Magazine en meldt dat het college van bestuur de kwestie gaat bestuderen.

Vooral vrouwelijke studenten hebben volgens het magazine bezwaar tegen de genderneutrale toiletten. “Moslima’s met hoofddoek, bijvoorbeeld, voelen zich niet veilig in de toiletten omdat ze er misschien mannen tegenkomen”, vertelt raadslid Joseph Ayinla in de publicatie.

De kwestie spitst zich toe op de sanitaire voorzieningen van campus Woudestein. Daar zijn 159 wc’s, waarvan er 28 zijn bestemd voor iedereen. Dat moeten er veertien worden, volgens het voorstel. “Op deze manier kunnen we de helft weer gebruiken als toiletten voor vrouwen”, zegt raadslid Nawin Ramcharan in het Erasmus Magazine.

De raad heeft een pilotstudie van de Universiteit Utrecht in het achterhoofd. Uit de resultaten zou blijken dat met name niet alle vrouwen even happig zijn op all-gendertoiletten, zeker niet op die met urinoirs.