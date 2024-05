Meest vervuilende bestelauto’s na 1 januari geweerd in Rotterdam

Vanaf 1 januari 2025 is het voor bestelvoertuigen die niet in de hoogste emissieklassen Euro 5 of 6 zitten, niet meer mogelijk om grote delen van Rotterdam aan te doen. In de jaren daarna gaan in stappen ook Euro 5 en Euro 6 in de ban. Vanaf begin 2028 moet alle bestelmobiliteit in deze delen van Rotterdam uitstootvrij zijn.

De maatregelen zijn volgens het gemeentebestuur nodig omdat door de groei van het aantal inwoners ook het aantal logistieke bewegingen van bedrijfs- en vrachtauto’s in Rotterdam groeit. “Dit heeft negatieve invloed op de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en is een relatief grote veroorzaker van vervuilde lucht en koolmonoxide (CO), uitstoot. Stadslogistiek is namelijk goed voor zo’n 13 procent van de vervoerskilometers, maar veroorzaakt relatief een zeer hoog percentage van de uitstoot, 24 procent van CO, en 80 procent van stikstofoxide”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Het gebied van de zogeheten Zero-emissiezone Rotterdam, beslaat grofweg het grootste deel van de stad dat binnen de ringweg ligt, met uitzondering van de havengebieden. Vanaf 2030 moeten ook vrachtwagens uitstootvrij zijn om nog de stad in te mogen.

Hoe hoger de emissieklasse, hoe minder schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofoxiden het voertuig uitstoot. Deze schaal loopt van de minst schone emissieklasse 0 tot de schoonste emissieklasse 6.