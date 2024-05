Derdelanders kunnen verblijfssticker vanaf 6 mei ophalen

De zogenoemde derdelanders uit Oekraïne die in Nederland verblijven kunnen vanaf maandag 6 mei een verblijfssticker ophalen. Dit meldt de IND. Deze sticker kunnen zij in hun paspoort plakken, net als Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning.

De sticker is bedoeld om te laten zien dat ze voorlopig in Nederland mogen blijven en werken. De IND stuurt hier donderdag een brief over aan zo’n 1900 derdelanders.

Vorige week werd bekend dat gemeenten derdelanders voorlopig weer dezelfde opvang en rechten moeten geven als andere vluchtelingen uit Oekraïne. Derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne toen Rusland dat land ruim twee jaar geleden binnenviel. Ze vluchtten naar Europa en kregen tijdelijk bescherming. De hernieuwde bescherming duurt totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen hierover van de Raad van State heeft beantwoord. Het is niet bekend wanneer dat gebeurt.

Over de derdelanders is een juridisch gevecht losgebarsten. Het kabinet wil dat ze terugkeren naar hun land van herkomst, maar meerdere derdelanders hebben dat besluit aangevochten. Verschillende rechtbanken hebben een ander oordeel gegeven, waarna de Raad van State zich erover moest buigen.

De hernieuwde tijdelijke bescherming duurt uiterlijk tot 4 maart 2025, tenzij het Europese Hof van Justitie eerder uitspraak doet.