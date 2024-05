Zorgwereld was stil bij actie tegen geweld

Zorgmedewerkers hebben donderdagmiddag twee minuten het werk neergelegd en gezwegen uit protest tegen geweld tegen de beroepsgroep. NU’91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken, had het initiatief voor de actie genomen nadat een medewerkster van een ggz-instelling in Heerlen overleed nadat zij was neergestoken.

In het hele land en in alle zorgsectoren is volgens NU’91 door tienduizenden mensen meegedaan. De actie spreidde zich “als een olievlek” uit over ziekenhuizen, thuiszorg, de ggz en gehandicaptenzorg. Ook een X-bericht van gezondheidsminister Conny Helder zwengelde nog meer reacties aan, aldus de zegsman van de organisatie. Mensen zouden het als erg positief hebben ervaren dat “we het er eindelijk eens met zijn allen over hebben”.

De doodgestoken vrouw (39) werkte bij de Limburgse ggz-instelling Mondriaan. Ze werd op 15 april neergestoken en overleed op 23 april aan haar verwondingen. Begin vorig jaar werd een 26-jarige begeleidster van een jeugdzorgcentrum in Emmen op haar werk doodgestoken. Een cliënt van een ggz-instelling in Poortugaal mishandelde vorig jaar drie verpleegkundigen tijdens zijn behandeling.