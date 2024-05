Rode Kruis opent Giro 881 voor slachtoffers conflicten wereldwijd

Het Rode Kruis heeft Giro 881 geopend voor donaties om hulpverleners en slachtoffers wereldwijd te ondersteunen. Volgens de hulporganisatie zijn op dit moment tientallen miljoenen mensen slachtoffer van gewapende conflicten. “Van Soedan tot Gaza, van Oekraïne tot Congo; maanden en jaren van aanhoudend conflict zorgen voor diepe fysieke en mentale wonden. Het Rode Kruis is er voor deze slachtoffers, maar heeft daarbij veel meer hulp nodig.”

De druk op hulpverleners en financiële middelen neemt door de omvang van het leed hard toe. “De situatie zorgt wereldwijd voor problemen op het gebied van huisvesting, medische zorg, voedsel en mentale ondersteuning”, legt directeur Harm Goossens uit. Er is vooral behoefte aan basismiddelen voor medische ondersteuning en geld voor psychosociale steun, zoals medicijnen, operatiekits en materialen voor sport en spel die gebruikt kunnen worden bij revalidatie en als therapie voor kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Snelheid is volgens het Rode Kruis erg belangrijk bij de ondersteuning van slachtoffers en hulpverleners. Hoe eerder mensen in nood geholpen worden, hoe sneller ze weer kunnen functioneren en op hun beurt anderen kunnen ondersteunen, stelt de organisatie. “Het is dus van groot belang dat wij hen zo snel mogelijk hulp bieden”, zegt Goossens. “Elke euro telt dus – en geld is misschien wel meer nodig dan ooit.”