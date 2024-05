Zorgmedewerkers leggen twee minuten werk neer om geweld

Zorgmedewerkers leggen donderdag om 14.00 uur twee minuten hun werk neer uit protest tegen geweld. Ze zijn dan stil en herdenken een medewerkster van een ggz-instelling in Heerlen, die vorige maand werd doodgestoken tijdens haar werk.

NU’91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken, had haar achterban opgeroepen tot het stille protest om aandacht te vragen “voor de toenemende agressie richting zorgverleners”. Voorzitter Femke Merel van Kooten wil dat er meer maatregelen worden genomen om zorgmedewerkers te beschermen. “Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?” vraagt ze.

De werkgevers, verenigd in branchevereniging de Nederlandse ggz, steunen het protest. “Geweld in de samenleving neemt toe en dat zien we ook bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wij kunnen en zullen geweld tegen hulpverleners nooit accepteren”, meldt de koepel. Ook de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen, V&VN, sluit zich aan bij het protest.

De doodgestoken vrouw (39) werkte bij de Limburgse ggz-instelling Mondriaan. Ze werd op 15 april neergestoken en overleed op 23 april aan haar verwondingen. Een 29-jarige vrouw is gearresteerd. Het slachtoffer had de verdachte in het verleden behandeld.

Mondriaan zelf doet ook mee aan het protest. “We eren Melanie door op 2 mei om 14.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen. En door te blijven streven naar een wereld waarin liefde, zorg en mededogen altijd overwinnen.” Ook andere zorginstellingen, zoals Lionarons en Care+ in Limburg en Pro Persona in Gelderland en Utrecht, onderbreken het werk.

Begin vorig jaar werd een 26-jarige begeleidster van een jeugdzorgcentrum in Emmen op haar werk doodgestoken. Een jongere die er werd behandeld, wilde met zijn vrienden de kluis leegroven. Een cliënt van een ggz-instelling in Poortugaal mishandelde vorig jaar drie verpleegkundigen tijdens zijn behandeling.