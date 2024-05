Bedrijfspand Oss geheel uitgebrand, brand nog niet onder controle

Het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss is tot de grond toe afgebrand, maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Brabant-Noord zaterdagochtend. De naastgelegen panden zijn gespaard gebleven.

De brand brak vrijdagochtend rond 04.30 uur uit. Na het eerste bluswerk leek het vuur bedwongen, maar in de loop van de dag laaide het weer op. Het blussen wordt bemoeilijkt doordat de brandhaard in een grote koelcel zit, waar het 20 graden onder nul is. De brandslangen bevriezen en in het pand is het spekglad door bevroren bluswater.

Omwonenden krijgen het advies om roetdeeltjes in hun tuin niet met de blote handen op te pakken, maar met handschoenen, en hun handen daarna te wassen. Grotere deeltjes moeten worden gemeld bij de gemeente Oss.

Boeren in de buurt is gevraagd hun vee voorlopig binnen te houden. De dieren kunnen bij het grazen roetdeeltjes binnenkrijgen en dat kan schadelijk zijn.