Grote brand bij bedrijf Oss nog steeds niet geblust na 24 uur

De grote brand bij distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss is na 24 uur nog steeds niet onder controle, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer is er al sinds vrijdagochtend 04.30 uur aan het blussen. De brand is in de loop van vrijdagavond alleen maar groter geworden.

Na de eerste bluswerkzaamheden vrijdagochtend leek het vuur onder controle te zijn, maar daarna laaide de brand opnieuw met volle kracht op. Nog steeds zijn zo’n 250 brandweerlieden uit de hele regio in de weer met het bestrijden van de brand. Ze doen er momenteel alles aan om overslag naar een naastgelegen pand te voorkomen.

De rook van de brand was vrijdag tot op tientallen kilometers afstand te zien in de regio Nijmegen. De veiligheidsregio verwacht dat de wind iets verandert en de rook daardoor in de westelijke richting gaat blazen richting Den Bosch. Bewoners in de omgeving wordt gevraagd ramen en deuren dicht te houden.

Het blussen duurt zo lang omdat de brandhaard in een grote koelcel is. Omdat het bluswater bevriest is het glad en kunnen hulpdiensten moeilijk hun werk doen.