Brand Oss onder controle, pand gecontroleerd uitgebrand

De brand bij het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss is na ruim 28 uur onder controle, meldt de veiligheidsregio Brabant-Noord zaterdag. Het hele pand is verloren gegaan. Het was een grote loods van 300 bij 150 meter die vol stond met levensmiddelen. Er wordt nog nageblust.

De brandhaard zat in een grote koelcel waar het min 20 graden was. Daardoor bevroren de brandslangen en werd de grond spiegelglad door aangevroren bluswater. Omdat blussen lastig bleek, koos de brandweer volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio voor het “afbrandscenario”, het gecontroleerd laten uitbranden van het pand en zorgen dat het vuur niet zou overspringen naar naastgelegen gebouwen. Dat is gelukt. Er waren meer dan 250 brandweermensen in touw.

De brand brak vrijdagochtend rond 04.30 uur uit. Na het eerste bluswerk leek het vuur bedwongen, maar in de loop van de dag laaide het weer op. Dat de brand zo lang kon aanhouden, kwam volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio door de grootte van de loods en door het feit dat alle levensmiddelen op pallets en in metershoge stellingen stonden opgestapeld.

De gemeente Oss adviseert omwonenden om roetdeeltjes in hun tuin niet met de blote handen op te pakken, maar met handschoenen. Grotere deeltjes moeten worden gemeld bij de gemeente Oss. Ook moeten mensen opletten dat hun huisdier geen roetdeeltjes binnenkrijgt. Boeren in de buurt is gevraagd hun vee voorlopig binnen te houden.