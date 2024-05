Vrouw slaat andere vrouw op hoofd met plastic bierpul in Breda

De politie heeft vrijdagavond laat een vrouw opgepakt omdat zij in een horecagelegenheid in Breda een andere vrouw op haar hoofd sloeg met een plastic bierpul. Het slachtoffer, een 26-jarige Bredase, werkt in een horecazaak aan de Havenmarkt. Rond 23.55 uur gooide de vrouw “uit het niets” bier over haar heen en sloeg met de bierpul van hard plastic tegen haar hoofd, verklaarde ze tegenover de politie. Ze liep daarbij een hoofdwond op.

Het slachtoffer werd in een ambulance behandeld. De politie spoorde de 31-jarige vrouw uit Breda later op met cameratoezicht en hield haar aan.

In dezelfde nacht rond 02.00 uur hield de politie ook een man aan die eerder op de avond een rookbom had afgestoken in de Torenstraat. Hij kreeg daarvoor een 12-uursverbod voor de binnenstad. Hij negeerde dat verbod, waarna de politie hem oppakte.