Halsema vraagt in toespraak aandacht voor open wonden na oorlog

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in haar toespraak op de Dam gevraagd om “een zacht gemoed voor al die mensen die de wond van oorlog elke dag voelen”. “Wij, hier verzameld, zijn de erfgenamen van een zwaar bevochten vrede”, sprak zij na de Nationale Herdenking. “Laten wij die erfenis – onze open samenleving – beschermen.”

In haar toespraak wees Halsema op oorlogswonden – “pijn, een diep gevoel van verlatenheid, van onveiligheid” – die nooit helen. “Ook nu, onder ons, zijn er zovelen – van wie we de verhalen niet eens bekend zijn – die de last van oorlog met zich meedragen”, zei Halsema.

“Soms klinkt meningsverschil zo luid dat het ons mededogen overstemt”, zei Halsema. De burgemeester besloot haar toespraak met de woorden “Laten we soms even stil zijn. Laten we elkaar tot troost zijn”.

Halsema hield twee jaar geleden ook een toespraak op de Dam. Vorig jaar was het woord aan tv- en radiopresentator Dieuwertje Blok.