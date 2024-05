De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is zonder incident verlopen. Tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur was het op en rond de Dam ook stil. Er waren bij de herdenking naar schatting van het Comité 4 en 5 mei ongeveer 4000 mensen aanwezig.

Bezoekers moesten zich vooraf aanmelden en er zijn 10.000 mensen welkom. Eerdere jaren waren er zo’n 20.000 mensen op de Dam.