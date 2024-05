Meer aandacht voor veiligheid tijdens dodenherdenking

In heel Nederland zijn zaterdag bijeenkomsten en plechtigheden in verband met dodenherdenking. Om 20.00 uur is het twee minuten stil om mensen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam gelden dit jaar extra veiligheidsmaatregelen om de kans op protestacties of verstoringen te verkleinen. Zo wordt er met een reserveringssysteem gewerkt en worden alle aanwezigen bij aankomst gefouilleerd.

Ook voor de herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Het is onbekend welke dat zijn. De herdenkingsceremonie op de erebegraafplaats in de Gelderse plaats, waar bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen, begint om 13.30 uur.

De Eerste en Tweede Kamer herdenken de oorlogsslachtoffers zoals ieder jaar op 4 mei bij de Erelijst van Gevallenen, waarop bijna 18.000 namen staan van in de oorlog gesneuvelde militairen en verzetsstrijders. Ook demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) leggen daar een krans, namens de Rijksministerraad.

Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen is de nationale militaire dodenherdenking. Onder anderen prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en demissionair staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat zijn daarbij. Ook in de voormalige concentratiekampen Amersfoort, Westerbork en Vught zijn herdenkingsplechtigheden.

De jaarlijkse herdenking op de Waalsdorpervlakte bij Wassenaar is te zien op RTL 4. De NOS zendt op NPO 1 de Nationale Herdenking op de Dam uit, waar koning Willem-Alexander en koning Máxima de eerste krans leggen en burgemeester Femke Halsema een toespraak houdt. De 92-jarige Joodse oud-scout Bert Woudstra legt een krans voor de Joden, Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Op 16 mei is het precies tachtig jaar geleden dat op de Roma en Sinti een grote razzia plaatsvond.

Voorafgaand aan de plechtigheid op de Dam is de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk, dit jaar uitgesproken door schrijver Dido Michielsen.

Bij het Internationaal Homomonument in Den Haag krijgen de zogeheten roze verzetsstrijders Frieda Bellinfante en Willem Arondéus dit jaar extra aandacht, maakte de organisatie afgelopen week bekend. Er is ook een herdenking speciaal voor kinderen in Madurodam. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt stilgestaan bij de sporters die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.