Oorlogsslachtoffers zwemsport herdacht bij Olympisch Stadion

Bij de jaarlijkse Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is stilgestaan bij de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog uit de zwemsport. Alleen al bij de Amsterdamse club De Watervrienden werden circa tweehonderd Joodse leden vermoord. NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg was een van de sprekers bij het beeld van Prometheus voor het stadion.

Aandacht was er ook voor een voormalig zwembad in het Limburgse Brunssum waar 25 Joodse kinderen in 1943 twee dagen zaten ondergedoken nadat hun onderduikadressen bij de Duitse bezetters bekend dreigden te worden. Voorzitter Arie de Zeeuw van de Jack Aldewereld Stichting meldde dat de vervallen kleedhokjes worden gerestaureerd met de bedoeling om onderdeel te worden van een bezinningsplek.

Van Zanen putte hoop uit de vertelde verhalen. “Wat helpt zijn de verhalen van mensen, van individuen, die hun morele kompas volgen en simpelweg het juiste doen voor anderen. Toen en nu. Het verhaal dat we zojuist hoorden, over de 25 Joodse kinderen die in allerijl verstopt werden in de kleedhokjes van het natuurzwembad op de Brunssummerheide. En later op diverse andere onderduikplaatsen: individuen, heel gewone mensen, deden het juiste en maakten het verschil. In Brunssum overleefden mede daardoor alle ondergedoken kinderen.”

Ze maakte een vergelijking met Oekraïne. “In Charkiv is er de brandweerman die elke keer weer uitrukt met doodsangst. Hij vertelde het op de radio. De Russen maken er namelijk een gewoonte van om na het arriveren van de hulptroepen een tweede aanval uit te voeren. De collega waarmee de brandweerman al jaren werkte, kwam daardoor om het leven. Maar twijfel over doorgaan heeft hij niet. De keuzes van deze mensen – toen en nu – staan voor de hoop en de moraliteit die er – ondanks al het geweld en het leed – altijd weer zijn.”

Tot de aanwezigen behoorde ook staatssecretaris Eric van der Burg, die een verleden heeft als wethouder van Amsterdam en de voorganger was van Lodewijk Asscher als voorzitter van het Comité Nationale Sportherdenking.