Tientallen mensen bij herdenking bij Joodse begraafplaats Tacozijl

Naar schatting hebben zo’n 75 mensen bij de Joodse begraafplaats in het Friese buurtschap Tacozijl de jaarlijkse dodenherdenking bijgewoond. Normaal gesproken komen op die herdenking ongeveer vijftien mensen af, maar een oproep van de Friese commissaris van de Koning Arno Brok om de Joodse gemeenschap te steunen leidde tot meer belangstelling. Brok was zelf ook aanwezig bij de herdenking en legde een krans.

Na afloop liet Brok weten dat de herdenking emotioneel en intiem was. Hij vroeg tijdens de bijeenkomst aandacht voor de toename van het aantal meldingen van antisemitisme en discriminatie in de samenleving. “In Friesland, in onze huizen en in onze harten is geen plaats voor antisemitisme. De kern van een democratie bestaat juist uit het beschermen van minderheden”, zo sprak hij. “We kunnen onze ogen er niet langer voor sluiten. Met de andere kant opkijken verdwijnt het probleem niet. Als gemeenschap moeten wij in de spiegel kijken. Het begint bij onszelf, als individu, bij u en bij mij.”

Vorige week kondigde Brok al aan dat hij bij de dodenherdenking op de Joodse begraafplaats in Tacozijl zou zijn, omdat hij zich zorgen maakt om Jodenhaat in Nederland. Hij riep toen ook de Friese Statenleden op om naar de herdenking te komen. Zij hebben daaraan gehoor gegeven, zegt Brok zaterdag. “Bijna van iedere fractie was er wel iemand, van sommige fracties zelfs meerdere mensen.”

Het gezelschap dat bij de herdenking was, was volgens Brok heel pluriform. “Iedereen had een eigen reden om te komen. Er waren ook veel mensen die er nog nooit eerder geweest waren.”

Op de Joodse begraafplaats, die iets ten westen van Lemmer ligt, staat een monument ter nagedachtenis aan drie Joodse inwoners van die Friese plaats die in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz zijn omgekomen. Uit respect voor de sabbat, de joodse rustdag, was de herdenking zaterdag niet op de begraafplaats zelf maar net buiten het terrein.