Voorzitter Bosma herdenkt oorlogsslachtoffers in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer heeft voorzitter Martin Bosma de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Hij bracht in zijn toespraak een hommage aan de helden van de oorlog.

“Een eerbetoon aan al die dappere strijders aan wie wij mede te danken hebben dat wij nu in een vrij en veilig land wonen. Vrij van oorlog, geweld en onderdrukking”, aldus Bosma die sinds eind vorig jaar voorzitter is.

De herdenking vindt elk jaar plaats bij de Erelijst van de Gevallenen in de hal van de Tweede Kamer. In het boek staan de bijna 18.000 namen van militairen en verzetsmensen die in de oorlog zijn omgekomen.

“18.000 namen. Met veel eerbied met de hand geschreven. Elke naam kent een eigen verhaal. Het is aan ons – aan u en mij – om die verhalen levend te houden”, zei Bosma. Zijn eigen familie herdenkt ome Simon die in de Erelijst staat. “Hij is op zee gebleven.”

Bij de ceremonie waren onder anderen demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) aanwezig. Zij legden namens de Rijksministerraad een krans bij de Erelijst van de Gevallenen.