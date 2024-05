410 lokale 4 mei-herdenkingen aangemeld voor herdenkingskaart

Dit jaar hebben zich 410 organisatoren gemeld voor de zogeheten ‘digitale herdenkingskaart’, laat een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten. Via deze online kaart kunnen mensen direct zien waar in Nederland herdenkingen plaatsvinden.

De kaart is te vinden via de website van het comité. Daarop is te zien waar en wanneer lokale herdenkingen plaatsvinden. Vorig jaar hadden zich 408 organisaties aangemeld voor een lokale herdenking.

In heel Nederland zijn zaterdag bijeenkomsten en plechtigheden in verband met dodenherdenking. Om 20.00 uur is het in het hele land twee minuten stil.