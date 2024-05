Bevrijdingsdag trapt af in Roermond

Bevrijdingsdag trapt af in het Limburgse Roermond. Na de 5 mei-lezing van jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves-Ho Kang You wordt het bevrijdingsvuur aan het begin van de middag ontstoken door demissionair premier Mark Rutte en Ambassadeur van de Vrijheid Wende Snijders in de gastprovincie. Daarna gaan alle vrijheidsvieringen in het land van start.

In Wageningen vindt de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 plaats. Daar zijn onder anderen Britse veteranen, demissionair defensieminister Kajsa Ollongren en Pieter van Vollenhoven bij. Onderdeel van de herdenking in de Gelderse stad is het Vrijheidsdefilé, het traditionele defilé ter ere van de bevrijders en veteranen. Hierbij gaan de aanwezige veteranen voorop.

Mensen kunnen op zevenhonderd plekken aanschuiven bij een zogenoemde vrijheidsmaaltijd, 57 daarvan zijn in het Caribische deel van het koninkrijk. Het idee is dat mensen onder het genot van een vrijheidssoep met elkaar in gesprek gaan over wat vrijheid voor hen betekent. Dit jaar staat er een tomatensoep met miso en bosui op het menu. In de Centrale Markthal in Amsterdam bereiden kinderen de vrijheidssoep om die te serveren aan hun naasten uit alle generaties en andere genodigden.

Door heel het land zijn verschillende gratis bevrijdingsfestivals. Bevrijdingsdag wordt afgesloten met het 5 mei-concert in het Amsterdamse Carré. Hierbij zijn onder anderen Rutte en het koninklijk paar aanwezig.