Darby en Meeuwis sluiten Bevrijdingsdag af met 5 mei-concert

April Darby, Emma Kok, FLEMMING, Gaia Aikman en Guus Meeuwis geven zondagavond een optreden tijdens het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Daar treden ze op in het bijzijn van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en demissionair minister-president Mark Rutte. Het is de dertigste keer dat het concert plaatsvindt.

Karsu en Frits Spits presenteren het 5 mei-concert, dat traditioneel de afsluiting van de nationale viering van de bevrijding vormt. Zij verbinden de optredens met persoonlijke verhalen en muziek. Karsu geeft zelf ook een optreden. Zij zingt onder meer het nummer Laat Mij In Die Waan, samen met Meeuwis.

Meer optredens worden verzorgd door onder anderen hiphopdanser Redo, de 18-jarige pianist Thijs Willers en drumband Slagerij van Kampen.

Het 5 mei-concert wordt live uitgezonden door de NOS op NPO 1. Bezoekers kunnen het concert in Amsterdam volgen vanaf de kade rond de Magere Brug.