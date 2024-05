Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken door twee WO II-veteranen

De 101-jarige Canadese oorlogsveteraan Pierce ‘George’ Brewster en de 99-jarige Britse veteraan Geoff Roberts hebben even voor middernacht in Wageningen het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat deden zij samen met burgemeester Floor Vermeulen op het plein voor Hotel de Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie.

Na het ontsteken van het vuur brengen zo’n 2500 estafettelopers uit meer dan honderd gemeenten de vlam naar hun eigen gemeente voor Bevrijdingsdag. Het vuur wordt onder meer aangestoken op de veertien bevrijdingsfestivals die zondag in het land plaatsvinden.

Naar verwachting gaan tien Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog op 5 mei voorop in het Vrijheidsdefilé in de Gelderse stad, het traditionele defilé ter ere van de bevrijders en veteranen. Dat stond voorheen bekend als het Bevrijdingsdefilé, maar gaat vanaf dit jaar verder onder een nieuwe naam, als eerbetoon aan internationale militaire samenwerking. Dit jaar doet ook een klein aantal veteranen uit de Verenigde Staten, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Noorwegen en Oekraïne mee aan het defilé.

Eerder op de avond waren er in Wageningen muzikale optredens van onder anderen Roxeanne Hazes, Soy Kroon en The Kik. Acteur Gijs Scholten van Aschat en de schrijvers Yvonne Keuls en Abdelkader Benali hielden een voordracht. Centraal stond dit jaar “de kracht van medemenselijkheid en het gevaar van ontmenselijking”.