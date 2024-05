Claude, Wende, Son Mieux en FLEMMING per heli naar festivals

De Ambassadeurs van de Vrijheid van dit jaar – Claude, Wende, FLEMMING en Son Mieux – vertrekken zondag vanaf vliegbasis Gilze-Rijen per helikopter naar diverse bevrijdingsfestivals verspreid over het hele land. Zij staan dan op het podium van de festivals ieder op hun eigen manier stil bij wat vrijheid precies betekent.

In totaal zijn er driehonderd optredens in veertien steden, verspreid over alle provincies van het hele land. Wende treedt op in Noord-Holland, Gelderland en Limburg, FLEMMING staat in Flevoland, Overijssel en Noord-Brabant op het podium. Son Mieux doet Friesland, Drenthe en Zuid-Holland aan en Claude wordt per helikopter naar festivals in Groningen, Utrecht, Limburg en Zeeland vervoerd.

In aanloop naar Bevrijdingsdag hebben de Ambassadeurs zich ieder al op hun eigen manier voorbereid. Zo ging de Haagse popgroep Son Mieux in gesprek met een gevluchte Russische artiest en maakte de uit Congo afkomstige Claude een verhaal over vrijheid. FLEMMING maakte een podcast over zijn Surinaamse roots en Wende verdiepte zich in de vrijheid van meningsuiting.