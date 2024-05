Gunstige weersomstandigheden voor bevrijdingsfestivals

Anders dan tijdens dodenherdenking een dag eerder, wordt het weer op Bevrijdingsdag op veel plekken beter. Volgens Weeronline wordt het in het noorden maximaal 14 graden. In het zuidoosten wordt rekening gehouden met temperaturen tot maximaal 18 graden.

In het noorden begint de dag buiig. In het zuiden blijft het droog en wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan niet warmer dan 10 graden. Tegen het middaguur, wanneer de meeste bevrijdingsfestivals van start gaan, verbetert het weerbeeld bijna overal. Lokaal is er nog een kleine kans op lichte regen, maar die bewolking trekt na korte tijd via het noorden weg.

Het weerbureau verwacht dat het grootste deel van de middag droog blijft, met veel zon. Voor het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 16 en 18 graden, in het noorden is het iets koeler met temperaturen tussen de 14 en 15 graden.