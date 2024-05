Alle vijf aangehouden personen rondom herdenking Dam weer vrij

De vijf mensen die zaterdag rondom de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn weer vrij. Dat laat een woordvoerder van de politie zondagochtend weten. Vier personen werden tijdens de ceremonie op het Amsterdamse plein aangehouden. Een 41-jarige man werd eerder op de zaterdag al opgepakt voor opruiende teksten die hij op sociale media zou hebben gezet.

Even voor het stiltemoment om 20.00 uur werd een 53-jarige man uit Amstelveen opgepakt omdat hij een spandoek wilde ontvouwen. Kort daarna werden een man en een vrouw aangehouden die vermoedelijk bij de man met het spandoek hoorden, aldus de politie. De drie horen bij een groepje demonstranten dat, net als vorig jaar tijdens de dodenherdenking, aandacht vroeg voor de politieke situatie in Oeganda. Het drietal en de 41-jarige man zijn zaterdagavond vrijgelaten.

Kort na het stiltemoment werd een 24-jarige man uit Nijmegen aangehouden op de Dam. De politie had een melding gekregen dat hij via een TikTok-livestream zou hebben gezegd de orde te willen verstoren. Ook hij is inmiddels vrij, laat de woordvoerder weten.