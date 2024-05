Organisatie Wageningse herdenking blij met ordelijk verloop

De organisatie achter de herdenking van de Duitse capitulatie en het Vrijheidsdefilé in Wageningen, Wageningen45, kijkt tevreden terug op de plechtigheden in de Gelderse stad. “We zijn blij dat er geen ongeregeldheden zijn geweest en dat alles eervol, ordelijk en waardig is verlopen”, laat een woordvoerder weten.

Op het Vrijheidsdefilé van zondagmiddag zijn naar schatting duizenden toeschouwers afgekomen, aldus de zegsman. “Langs de gehele route stond het rijen dik met mensen. De veteranen zijn met veel enthousiasme en warmte toegejuicht.” Dat het droog en zonnig weer was, heeft volgens hem ook geholpen.

Of er van tevoren signalen waren van eventuele verstoringen van de herdenkingen, kan de woordvoerder niet zeggen. “Bij de herdenking en het defilé zijn altijd veiligheidsmaatregelen van kracht, dat was dit jaar ook zo. We hebben wel wat intensiever gemonitord omdat we zien wat er gebeurt in de samenleving. Die monitoring hebben we denk ik goed gedaan, we zijn blij dat alles goed is verlopen.”

In Wageningen werd zondagmiddag op het plein voor Hotel de Wereld de bevrijding van Nederland herdacht. In dat hotel werd 79 jaar geleden onderhandeld over de Duitse capitulatie. Bij de herdenkingsplechtigheid waren zestien veteranen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig, die daarna vooropgingen in het defilé. Zondagmiddag zijn de veteranen in de Wageningse botanische tuin Belmonte Arboretum, waar mensen hen kunnen ontmoeten. Ook zijn er verspreid over de stad podia voor het Bevrijdingsfestival Gelderland.