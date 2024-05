WO II-veteranen voorop in Vrijheidsdefilé, ruim 1700 deelnemers

In Wageningen hebben ruim 1700 mensen meegedaan aan het Vrijheidsdefilé. Het traditionele defilé ter ere van de bevrijders en veteranen stond voorheen bekend als het Bevrijdingsdefilé. Voorop in het defilé gingen onder anderen twaalf Britse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse vrijheid hebben gevochten.

Ook de 101-jarige Canadese veteraan George Brewster zat in de kopgroep van het defilé. Hij ontstak afgelopen nacht het Nationaal Bevrijdingsvuur, samen met de Britse veteraan Geoff Roberts en de Wageningse burgemeester Floor Vermeulen.

Het traditionele 5 mei-defilé in Wageningen is dit jaar vernieuwd om relevant te blijven voor komende generaties. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Noorwegen en Oekraïne waren zondag onderdeel van het vernieuwde defilé, dat nu een eerbetoon is aan internationale militaire samenwerking.

“Volgend jaar, als we tachtig jaar vrijheid koesteren, hopen we daar nog meer partners aan toe te voegen”, zei Tanja Haseloop-Amsing eerder op zondag. Volgens de voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) zijn Duitse militairen dan ook van harte welkom om mee te lopen. “Vijanden van toen, bondgenoten van nu: het kan”, zo sprak ze tijdens de herdenking van de bevrijding van Nederland.