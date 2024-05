Brand Hengelo onder controle, bewoners weer terug naar huis

De brand die in de nacht van zondag op maandag ontstond in een bedrijfspand in het Overijsselse Hengelo is onder controle, meldt de brandweer. Een paar woningen naast het brandende pand in de Molensteeg werden ontruimd. Maar de bewoners die werden opgevangen in een hotel mogen weer terug naar huis.

Mensen die in de naastliggende huizen wonen wordt wel aangeraden om hun woningen te ventileren. Niemand raakte gewond bij de brand, meldt de brandweer.

De brand woedde in een voormalige winkel waar nu losse kantoren zitten. Doordat het pand veel losse hokjes heeft was het volgens de brandweer complex om het vuur te blussen. Het bedrijfspand is niet ingestort, wel heeft het zware brand- en rookschade.