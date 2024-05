Zeer grote brand in bedrijfspand in binnenstad Hengelo

De brandweer is in de nacht van zondag op maandag rond 04.00 uur uitgerukt voor een zeer grote brand in de Molensteeg in de binnenstad van het Overijsselse Hengelo. Volgens de brandweer gaat het om een brand in een bedrijfspand en is de vuurhaard moeilijk te bereiken. Vanwege de brand zijn enkele bovenwoningen ontruimd.

Er komt rook vanuit het bedrijfspand naar buiten. De brandweer raadt mensen in de omgeving aan om hun ramen en deuren te sluiten en hun ventilatiesystemen uit te schakelen, mochten zij last hebben van de rook.

De brandweer laat iets voor 05.00 uur weten dat de brand nog niet onder controle is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt.