Duizenden supporters juichen PSV toe op Stadhuisplein

PSV is tijdens de huldiging op het bordes van het stadhuis in een inmiddels regenachtig Eindhoven door duizenden supporters toegejuicht. Zondag werd PSV voor de 25e keer landskampioen.

De huldiging begon iets later dan gepland, omdat de rondrit van de voetballers door de stad langer duurde. De platte kar kon het deel van de route langs het stadion niet goed doorkomen door vuurwerk dat werd afgestoken.

Op het moment dat de spelers het bordes betraden, staken veel mensen vlaggen, sjaaltjes en kartonnen kampioensschalen de lucht in. Ook werden er veel rode fakkels afgestoken. De fans scandeerden onder meer “boeren” en “kampioenen” en zongen clubliederen.

Het Stadhuisplein, het 18 Septemberplein en de Markt staan al uren vol met PSV-supporters. De gemeente meldde rond 15.00 uur dat het Stadhuisplein vol was en niemand meer werd toegelaten. Op het plein is plek voor 19.500 mensen. De huldiging en de toer van de ploeg op de platte kar waren op grote schermen te volgen op het 18 Septemberplein, de Markt, het Catharinaplein en de Oude Stadsgracht.

Door de huldiging in Eindhoven is al de hele dag veel politie op de been. In de lucht cirkelt een politiehelikopter.

Een woordvoerder van de gemeente schat het aantal aanwezige supporters op “om en nabij de 100.000”.