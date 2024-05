Groep mannen deelt klappen uit aan betogers tentenprotest UvA

Rond de tien mannen hebben maandagavond de confrontatie gezocht met de demonstranten van het pro-Palestijnse protest bij de campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De mannen begonnen de demonstranten uit het niets te slaan en gooiden met vuurwerk en fakkels.

Volgens een verslaggever ter plaatse is onduidelijk wat het motief was van het groepje dat zich zeer agressief gedroeg. Een van hen droeg een integraalhelm, van de anderen waren de gezichten te zien. Na ongeveer tien minuten werden de mannen van het terrein gewerkt door de demonstranten.

De politie onderzoekt het voorval, laat een woordvoerder weten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de zegsman was het groepje bij het protest “ingeslopen”. Het is bij hem niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Niet veel later kwam ook burgemeester Femke Halsema naar het protest. Het is niet bekend wat daarvoor de aanleiding was. Ze is het terrein niet op geweest, maar bleef staan bij een van de gebarricadeerde toegangen.

Demonstranten zetten maandag uit protest bij de campus op het Roeterseiland tenten op. Ze eisen onder meer dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.