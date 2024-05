Eindhoven viert feest met landskampioen PSV

Eindhoven viert maandag feest omdat PSV voor de 25e keer landskampioen is geworden. De omgeving rond het Stadhuisplein is afgezet en in de binnenstad staan grote schermen waarop de huldiging is te volgen. De festiviteiten beginnen rond 15.00 uur.

In het Philips Stadion lopen de spelers een ereronde met de schaal en stappen daarna in een open bus voor een rondrit door Eindhoven. Die begint tegen 17.00 uur op de Frederiklaan en duurt ongeveer twee uur. Rond 19.00 uur worden spelers en staf gehuldigd op het bordes van het stadhuis.

De gemeente roept iedereen op zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar de stad te komen, of te voet of per fiets.