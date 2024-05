Wageningse herdenking trekt in totaal 90.000 bezoekers

De Nationale Herdenking Capitulaties 1945, het Bevrijdingsdefilé en het Bevrijdingsfestival Gelderland in Wageningen hebben samen 90.000 bezoekers getrokken, meldt organisator Wageningen45. Ook waren dertien buitenlandse WOII-veteranen, uit Groot-Brittannië en Canada, en twee Nederlandse WOII-veteranen aanwezig tijdens de Nationale Herdenking en het Vrijheidsdefilé.

De veteranen werden met luid applaus door de bezoekers geëerd. Tijdens het Bevrijdingsfestival Gelderland traden vervolgens vanaf 13.00 uur artiesten op zoals Rondé, Wende Snijders, Sophie Straat en Krezip. Zij deden dat op vijftien podia verspreid door de stad. Bovendien aten 790 mensen aan een 400-meter lange tafel “de grootste vrijheidsmaaltijd” van het land, laat de organisatie weten.

Eerder op zondag stelde Wageningen45 al tevreden terug te kijken op de plechtigheden in de Gelderse stad. “We zijn blij dat er geen ongeregeldheden zijn geweest en dat alles eervol, ordelijk en waardig is verlopen”, zei een woordvoerder.

In Wageningen werd zondagmiddag op het plein voor Hotel de Wereld de bevrijding van Nederland herdacht. In dat hotel werd 79 jaar geleden onderhandeld over de Duitse capitulatie.