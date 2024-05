Pro-Palestijnse demonstranten zetten tenten op bij campus UvA

Pro-Palestijnse demonstranten hebben maandag tenten opgezet op het Roeterseiland bij de campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hun belangrijkste eis is dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt, zegt een van de organisatoren tegen een ANP-verslaggever ter plaatse.

Volgens de ANP-verslaggever zijn ongeveer twintig tentjes opgezet op een grasveldje tussen de universiteitsgebouwen. Tientallen mensen hebben zich er verzameld. Veel van hen dragen sjaals en gezichtsbedekking met de Palestijnse vlag. Ze maken muziek en roepen leuzen door een megafoon, zoals “UvA, UvA, you can’t hide, you’re supporting genocide”. Ook hangt er een groot spandoek met daarop de tekst ‘EU stop the genocide now’.

“We zijn hier niet om voor twee dagen of zo te kamperen”, zegt een van de organisatoren. “We zijn hier om te eisen dat deze universiteit haar medeplichtigheid met genocide stopt.”

Twee bruggetjes naar het gebied zijn gebarricadeerd met pallets. Roeterseiland is verder nog wel gewoon begaanbaar. Volgens de verslaggever is er politie aanwezig om de situatie in de gaten te houden.

Volgens de organisatie is het protest georganiseerd door studenten en is het geïnspireerd door de pro-Palestijnse protesten bij universiteiten in de Verenigde Staten. Op veel Amerikaanse campussen zijn sinds vorige maand pro-Palestijnse protesten. Inmiddels zijn ook bij universiteiten in verschillende andere landen tentenkampen opgezet.