PSV-selectie met platte kar vertrokken voor toer door Eindhoven

De spelers van landskampioen PSV zijn iets na 17.00 uur vertrokken bij het Philips Stadion voor een rondrit met de platte kar door Eindhoven. Eindpunt is het Stadhuisplein waar de staf en selectie op het bordes van het stadhuis worden gehuldigd. Vlak voordat de spelers vertrokken, liepen ze met de kampioensschaal een ereronde door het stadion.

De tocht door de stad duurt ongeveer twee uur. De start was op de Frederiklaan en de ploeg rijdt vervolgens via de St. Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, het 18 Septemberplein, Vestdijk, Hertogstraat, PC Hooftlaan en Wal naar het stadhuis. Daar worden de spelers rond 19.00 uur verwacht. Het aangrenzende Stadhuisplein is helemaal vol, daar is plek voor 19.500 fans.

Langs de route worden de spelers toegejuicht door vele duizenden supporters. Zij roepen ‘kampioenen’ en ‘boeren’ en zwaaien uitbundig met vlaggen en kartonnen kampioensschalen. Veel mensen lopen met de kar mee. Onder het publiek zijn ook veel kinderen die een glimp proberen op te vangen van de voetballers. Een woordvoerder van de gemeente schat het aantal aanwezige supporters op “om en nabij de 100.000”.

Vooral langs het deel van de route bij het stadion werden veel rode fakkels en vuurwerk afgestoken waardoor de kar even niet verder kon rijden. Voor- en achteraan de stoet rijdt politie en in de lucht cirkelt een politiehelikopter.

De tocht en huldiging zijn ook op het 18 Septemberplein en de Markt te volgen op grote schermen. Om de drukte zijn er ook schermen op het Catharinaplein en de Oude Stadsgracht neergezet.

Rond 15.00 uur barstte het feest al los in de stad. Op verschillende pleinen werd muziek gedraaid en een biertje gedronken.