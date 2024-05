OM: grote organisatie achter aanslag op ’tattookiller’

Achter de moordaanslag op ’tattookiller’ Cor P. zat een criminele organisatie met “soldaten, moordmakelaars en opdrachtgevers”. In het dossier vallen veelvuldig de namen van Jaouad F. en Ridouan Taghi, bleek maandag op de eerste dag van deze strafzaak in de rechtbank in Zwolle.

Onderzoek 26Woltz draait om een omvangrijke wapenopslag, mishandelingen en de poging Cor P. in de Dominicaanse Republiek te doden. De voortvluchtige P. werd in januari 2022 beschoten. Hij werd veertien keer geraakt maar overleefde de aanslag. Het Openbaar Ministerie ziet achter dit alles een professionele organisatie met twee ‘makelaars’: Krystian M. (28) en de 24-jarige Carlos van der S. Zij stuurden uitvoerders aan die ‘soldaten’ werden genoemd.

Krystian M. is ook als moordmakelaar verdacht van de moord op Peter R. de Vries. Die moord zou hij in opdracht van Taghi geregeld hebben. M. staat, net als Taghi en Jaouad F., in onderzoek 26Woltz niet terecht.

Boven Van der S. zou Jaouad F. staan, de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi. Waarom Cor P. dood moest, werd maandag niet duidelijk op de zitting. P. was lopende een moordzaak Nederland ontvlucht. Na de aanslag is hij opnieuw vastgezet. Hij wacht nu in de cel zwaarbeveiligd het hoger beroep af in die zaak waarin het OM levenslang tegen hem eiste.

Een van de andere vermeende slachtoffers van de groep van Van der S. was een Albanees die vermoedelijk cocaïne had gestolen van Taghi, zei een van de aanklagers. Over opdrachtgevers spraken de verdachten niet maandag. “Ik wil ook een toekomst hebben”, reageerde Van der S. hierop. Hij zou onder meer zijn buurman in Amersfoort als ‘soldaat’ of uitvoerder geronseld hebben. “Je hoeft geen mensen koud te maken”, schreef hij aan deze ‘soldaat’. “Alleen rammen. Je bent soldaat.”

In onderzoek 26Woltz zijn zeven verdachten al veroordeeld tot celstraffen met een maximum van tien jaar en twee maanden. De strafzaak gaat dinsdag verder.